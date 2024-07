Le Mexique se sépare de son sélectionneur, un ancien de la maison pour le remplacer ?

Hasta la vista.

Jaime Lozano n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale du Mexique. Arrivé sur le banc de La Verde au mois de juin 2023, le technicien de 45 ans avait pris la suite de Diego Costa. Après une Copa América décevante, où les Mexicains n’ont pas su dépasser la phase de poules, la Fédération mexicaine de football (FMF) a annoncé ce mardi se séparer de son sélectionneur, tout en précisant que ce dernier avait refusé un contrat lui proposant un poste moins haut placé, pour être chaperonné pour le Mondial 2026, que le Mexique coorganise avec le Canada et les États-Unis. Ancien responsable de la sélection U23 mexicaine, Jaime Lozano avait été recruté par la FMF pour un intérim dans le cadre de la Gold Cup 2023 et avait poussé pour être prolongé jusqu’à la Copa América 2024.

La Federación Mexicana de Futbol agradece y reconoce el compromiso y entrega de Jaime Lozano. Hoy termina su etapa como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. pic.twitter.com/HciqORROcp — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 17, 2024

Un départ couvert par les rumeurs du retour d’un grand entraîneur mexicain. D’après la presse locale, après avoir entraîné l’équipe nationale lors des Coupes du monde 2002 et 2010, Javier Aguirre pourrait revenir à la tête de La Verde. Proche de l’actuel président de la FMF, il serait en pole position, non pas pour un poste de directeur sportif, comme annoncé, mais bien pour celui de sélectionneur.

Tout ça pour encore se faire sortir en huitièmes de finale du Mondial.

