Joey Barton face à la justice pour des propos sexistes

Lorsqu’on accumule les dérapages, ça finit en sortie de route.

Ayant quitté le monde du football en décembre 2023, Joey Barton n’a cessé de faire parler de lui depuis, quasi exclusivement en mal. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille va comparaître devant la justice anglaise le 30 juillet prochain pour « communications malveillantes » envers l’ancienne internationale anglaise Eniola Aluko, reconvertie commentatrice. En janvier, Barton avait invectivé l’ancienne joueuse sur X, déclarant : « Comment est-il possible qu’elle commente le football masculin ? Elle n’est même pas capable d’effectuer une passe correctement ». Au moment de « s’excuser », l’ancien joueur des Three Lions avait trouvé le moyen de faire pire : « J’ai été un poil dur avec Eni Aluko […] Elle est clairement dans la catégorie de Joseph Staline et de Pol Pot. Elle a assassiné les oreilles de centaines de milliers de fans, si ce n’est des millions, ces dernières années. » Ces propos avaient engendré une vague de harcèlement en ligne envers Eni Aluko.

Depuis sa retraite, l’ancien international anglais a multiplié les remarques sexistes et les propos misogynes à l’encontre des commentatrices et consultantes qui s’occupent du football masculin. Comme si ça ne suffisait pas, Joey Barton a aussi versé en juin dernier 87 000 euros de dommages et intérêts au présentateur télé anglais Jeremy Vine, après l’avoir plusieurs fois insulté et accusé de pédophilie. Dans un tweet posté à la suite de l’annonce de sa convocation au tribunal, l’ancien joueur de Manchester City se défend au nom de la liberté d’expression : « En espérant qu’Elon Musk fasse quelque chose. Il a dit qu’il protègerait la liberté d’expression sur cette plate-forme. […] On ne peut même pas dire à une personne sous-qualifiée et clairement incompétente qu’elle n’est pas bonne dans son travail. »

Hopefully @elonmusk will now step up to the plate. He said he’d protect freedom of speech on this platform.

The lawfare system in the UK being used to target people who have a dissenting voice.

You can’t even tell someone who is under qualified and clearly not good enough,… https://t.co/udgfcurCpD

— Father Joseph Barton 🦁 (@Joey7Barton) July 22, 2024