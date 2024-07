Comment Rio Ferdinand a aidé Leny Yoro à choisir Manchester United

Pas mal, non ? C’est français.

Leny Yoro a étrenné son nouveau maillot estampillé Manchester United en jouant 45 minutes en amical contre les Rangers. Le jeune défenseur était ardemment courtisé, mais c’est bien le géant mancunien qui a empoché la mise et réussi à le convaincre. Pour cela, les Red Devils ont abattu une carte qui a fait mouche : celle de Rio Ferdinand. « Il y a deux semaines, il m’a appelé. D’abord, j’étais vraiment impressionné de discuter avec lui », explique le Français sur le site de son nouveau club.

« Quand j’étais plus jeune, Rio était l’un des meilleurs défenseurs du monde, insiste Yoro. Nous avons parlé de Manchester United pendant dix minutes, ce qui m’a beaucoup aidé à faire mon choix. Il m’a surtout parlé du club et de ce qu’il représente. Il m’a dit que c’est un club historique avec une grande histoire, et que je devrais me battre pour le club, être prêt, parce que c’est le plus grand club du monde. C’était vraiment bien de parler de ça. »

Redoutable dans le Ferdy time.

La confidence folle de Roy Keane sur la cigarette