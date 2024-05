Euro 2024 : Les Pays-Bas ont eux aussi dévoilé leur liste

Classique.

Quelques minutes après la liste des Bleus, dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi soir, celle des Pays-Bas pour l’Euro 2024 est tombée. Ronald Koeman, le sélectionneur des Oranje, a fait le choix de proposer dans un premier temps une liste élargie de 30 noms.

🦁 One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2

— OnsOranje (@OnsOranje) May 16, 2024