Euro : tops et flops d’une phase de poules divertissante

Au classement des meilleurs buteurs de cet Euro, le roi Georges Mikautadze a mis la concurrence dans le rétro en inscrivant son troisième but, mercredi face au Portgal. Mais un petit malin a encore plusieurs longueurs d’avance sur le Géorgien : contre-son-camp. C’est même le buteur en série de cet Euro, avec déjà sept réalisations au compteur, dont le dernier en date magnifique signé Donyell Malen. Il a aussi permis aux Bleus de Deschamps d’inscrire leur seul but dans le jeu de cette phase de poules, ou à l’Espagne de signer trois victoires en trois matchs. Un vrai allié des grandes nations.

→ Les maillots dorés des arbitres

Alors que Twitter se déchire pour savoir « quel est le maillot le plus frais de cet Euro ? », donnant « poulet » à toutes les sauces, Marco Guida a dégainé son plus bel out fit lors de France-Pologne pour mettre fin au débat. Un maillot doré à l’ancienne, rappelant les plus belles années de l’AC Milan, signé de l’habituel équipementier Macron. Sans doute les seules élections qu’il gagnera pendant cet Euro.

Flow maximal de Marco Guida pour adresser un carton jaune à Adrien Rabiot.

→ Les joueurs du PSG

Fabián Ruiz, Vitinha, Milan Škriniar, Nuno Mendes, Gigio Donnarumma… le PSG est partout dans cet Euro. Preuve que l’Europe peut parfois sourire au club francilien. Les deux premiers de la liste sont même sur les bases d’une compétition référence, Ruiz comptant deux buts et une passe décisive, Vitinha brillant autant par la récupération que par ses passes. Dommage que ce beau monde ne régale pas autant avec le club de la capitale.

→ Les frappes de loin

Après deux semaines à voir Alexander Zverev cogner en fond de court, la petite balle jaune a donné des idées à son grand frère le ballon. Le ton a été donné dès le tout premier but de l’Euro, signé Florian Wirtz sur un plat du pied poteau rentrant à l’entrée de la surface. Au total, l’Allemagne en calera trois face à l’Écosse, avec Niclas Füllkrug et Emre Can. Depuis Fabián Ruiz, Nicolae Stanciu, Morten Hjulmand, Mert Müldür, Arda Güler et bien d’autres sont venus ajouter leurs noms à la liste des bombazos. Pour notre plus grand plaisir.

→ Les supporters écossais

Vous les avez sûrement vus au moins une fois sur Twitter, beurrés comme des Petit Lu, chantant et faisant les cons : la Tartan Army. Les supporters écossais ont littéralement envahi l’Allemagne, tout heureux de pouvoir soutenir leur équipe dans une grande compétition pour la première fois depuis le Mondial 1998 (ils étaient aussi qualifiés pour l’Euro 2021, mais en plein Covid). S’ils ont pris la porte dès le premier tour, les Scottish auront laissé à Munich, Cologne et Stuttgart des souvenirs impérissables, toujours dans la joie de vivre et le respect.

Les flops

→ Les numéros 9

Si on rigole autant avec notre ami CSC, c’est aussi pour cacher un triste constat : on est toujours à la recherche des numéros 9. Harry Kane, Álvaro Morata, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Rasmus Højlund, Artem Dovbyk, Benjamin Šeško, Cristiano Ronaldo… Parmi ces grands attaquants, seuls les trois premiers ont marqué – et seulement un petit but – lors des trois matchs de la phase de groupes. Du coup, les stars de la compète se nomment Mikautadze ou Niclas Füllkrug.

→ La Croatie

Placés dans le groupe de la mort aux côtés de l’Espagne, l’Italie et l’Albanie, les Vatreni n’ont pas survécu, se retrouvant claqués 3-0 par la Roja en guise d’entrée en lice, avant de se faire climatiser par l’Italie à la 90e+2. Pas de miracle pour les copains de Luka Modrić, qui ont terminé troisièmes avec seulement deux unités, et ont pris la porte le lendemain avec les résultats du groupe C. Troisième du dernier Mondial, la Croatie rentre au pays sans fiesta et avec l’incertitude de voir son numéro 10 prolonger l’aventure au-delà des 39 balais.

→ Les joueurs français du PSG

Si Vitinha et compagnie ont fait espérer aux fans du PSG une future très belle saison 2024-2025, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé se sont chargés de leur remettre les pieds sur terre. Le premier n’a disputé que 25 minutes dans cet Euro, avec une entrée passée inaperçue face à l’Autriche, quand le deuxième démontre à chaque sortie tricolore qu’il a autant de déchet dans son jeu que le septième continent. Seule éclaircie parisienne : Bradley Barcola. Mais il est condamné à ne jouer que 60 minutes par match.

→ L’organisation

Trains presque systématiquement en retard, infrastructures inadaptées, désordre aux abords des stades… les supporters européens ont découvert le bordel à l’allemande en débarquant, loin des clichés d’un pays ordonné où rien ne dépasse. Les joueurs et staffs en avaient eux aussi gros sur la patate, après des heures passées à sillonner l’Allemagne en bus pour satisfaire les demandes écologiques voulues par l’UEFA. Mais qu’ils se rassurent, personne n’a vu leurs cernes en plein match, tant la réalisation TV a fait n’importe quoi ces dix derniers jours.

