Toni Kroos se moque de l'UEFA

Toni donne un bon coup de Kroos à l’UEFA.

Entaché d’une erreur d’arbitrage, le quart de finale de l’Euro qui avait vu les Allemands se faire sortir au bout de la prolongation est encore une plaie ouverte outre-Rhin, même deux mois et demi après le sacre de la Roja.

« Est-ce que je peux maintenant me dire champion d’Europe ? »

On joue alors la 107e minute de jeu et Marc Cucurella touche le ballon de la main dans la surface allemande après une frappe de Jamal Musiala. Contre toute attente, Anthony Taylor, laisse le jeu se poursuivre, au grand désarroi des Allemands, qui seront expédiés de leur propre Euro douze minutes plus tard sur une tête de Mikel Merino (119e).

Ce lundi, l’UEFA est revenue sur cette décision de l’arbitre de ne pas avoir accordé de penalty à l’Allemagne, donnant raison aux joueurs de la Mannschaft. Toni Kroos, qui disputait alors son dernier match avec son équipe nationale, s’est moqué de la réponse tardive de la FIFA : « Il leur a fallu trois mois pour se rendre compte qu’il s’agissait d’une main, ce que presque tout le monde a réussi à voir en une seconde. Est-ce que je peux maintenant me dire champion d’Europe parce qu’ils l’ont officiellement confirmé ? Je ne pense pas. »

Regrets éternels.

