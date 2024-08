Wojciech Szczęsny range les gants

Il n’y a qu’un seul Z au Scrabble de toute façon.

Il faut croire que tous les gardiens se sont donnés rendez-vous le même jour. Après Claudio Bravo, un autre gardien international tire sa révérence. Le portier international polonais Wojciech Szczęsny met un terme à sa carrière de footballeur professionnel à 34 ans. Il l’a annoncé ce mardi sur sa page Instagram, alors qu’il avait déjà acté la semaine dernière son départ de la Juventus, où il évoluait depuis 2017. Formé à Arsenal, il avait également été prêté à Brentford et Rome.

« J’ai quitté Varsovie, ma ville natale, en juin 2006, pour rejoindre Arsenal avec un rêve : arriver à vivre du football, commence-t-il sous un carrousel de photos. Je ne me doutais pas que ce serait le début d’un long voyage. Je ne savais que j’allais jouer pour les plus grands clubs du monde et représenter mon pays à 84 reprises. Je ne savais pas que non seulement j’allais gagner ma vie grâce à ce jeu, mais que ce jeu allait devenir ma vie entière. Je n’ai pas seulement réalisé mes rêves, je suis arrivé où mon imagination n’aurait même pas imaginé me hisser. »

Avant de poursuivre : « J’ai donné à mon jeu tout ce que j’avais à donner. J’ai donné au football 18 années de ma vie, tous les jours, sans excuses. Aujourd’hui, alors que mon corps est toujours prêt pour des nouveaux défis, mon cœur n’est plus motivé. » Bon vent !

Et aujourd’hui, vous savez écrire correctement son nom sans de copié-collé ?

