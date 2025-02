Thiago Motta : « Je referais tout de la même façon »

La gueule de bois pour les Italiens.

Dure semaine pour les clubs de Serie A, qui pensaient pouvoir placer quatre représentants en huitièmes de finale… C’est raté après une semaine dévastatrice qui a vu l’Atalanta, l’AC Milan et la Juventus se faire éjecter dès les barrages. Dernière victime en date, la Juventus de Thiago Motta, qui a été éliminée par le PSV Eindhoven après prolongation.

Thiago Motta répond à Locatelli

Après la déception, l’heure n’était pas encore à la remise en question pour Thiago Motta. Selon ses propos rapportés par la Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur du PSG ne changerait rien à ce qu’il a fait : « Ce n’est pas vrai que le PSV voulait plus se qualifier que nous, mais après l’égalisation, ils ont poussé plus fort et ont été supérieurs. Nous avons eu du mal. Locatelli a dit que nous avions tout gâché ? Ce n’est pas vrai, nous avons tenté, mais nous n’avons pas réussi à être supérieurs. Le PSV méritait de passer au tour suivant. Ça fait mal, mais je referais tout de la même façon, j’en suis convaincu. »

Quando si dice che #Motta è presuntuoso è proprio perché non vuole imparare dagli errori. Dire, a fine partita, "non ho sbagliato nulla" significa non aver consapevolezza di quello che è giusto e di quello che è sbagliato. Se si è alla #Juventus questo è intollerabile. #PSVJuve pic.twitter.com/c5uQDbCiHq — Daniele De Felice (@DanieleBibo) February 20, 2025

Le Benelux, le nouveau cauchemar de l’Italie.

