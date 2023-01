Szczęsny, enfin prophète en son pays ?

Recroquevillée, parfois concassée dans ses 18 mètres par des Faucons saoudiens loin d’être le mirage annoncé – et parfois même encore meilleurs que face à l’Albiceleste -, la Pologne s’en est sortie avec un succès Michniewiczien, en ouverture de la 2e journée du groupe C. Toujours globalement en errance sur le front de l’attaque, Robert Lewandowski a toutefois offert le premier but à Piotr Zieliński, avant d’exorciser ses propres démons devant Mohammed Al-Owais, à la suite d’une anticipation de renard. Mais si la Reprezentacja a évité la sortie de route, c’est aussi et d’abord parce que son portier souvent contesté (même par son propre père), Wojciech Szczęsny, a décidé de prendre autant d’amplitude qu’un camion poids lourd dans ses cages.

Wojciech en blanc

Tout commence avec la minasse de Mohamed Kanno, dès la 13e. Le longiligne régulateur du jeu saoudien pense allumer le dernier rempart de la Juventus sous sa barre, en vain. Pendant que les dix hommes devant lui balbutient encore et toujours leur football, tombant même parfois dans l’excès d’engagement (n’est-ce pas, Matty Cash ?), Szczęsny se tient prêt. Alors que les arrêts de jeu du premier acte défilent déjà, Krystian Bielik est piégé par Saleh Al-Shehri. Penalty généreux. Sans forcément garder son pied gauche sur la ligne – c’est une affaire de millimètres -, l’ancien d’Arsenal bloque les velléités de Salem Al-Dawsari, sur sa droite. Son 25e penalty stoppé en carrière, sur un total de 86 contre sa pomme. Solide, comme face à Gerard Moreno lors du dernier Euro. Mieux, en dépit de son mètre 96, il se redresse juste à temps sur sa gauche et parvient à dévier du bout des paluches la tentative de Mohammed Al-Burayk, plus prompt que les Polonais à la retombée du cuir.

Après le combo réflexes/vitesse d’exécution/appuis en titane, le grand Wojciech tend la jambe pour couper une seconde fois le sifflet à Al-Dawsari, sorcier démystifié. Ses compères, hussards ailés, mais qu’à moitié, toucheront ensuite par deux fois l’aluminium avant d’enfoncer le clou et de laisser les Saoudiens face à une vaste oasis de regrets. Lui assurera une dernière fois sur une ganache lointaine. Pas toujours inspiré en compétition internationale, tout ayant (mal) commencé à l’Euro 2012 avec une expulsion d’entrée face à la Grèce, souvenez-vous, Szczęsny semble être un des rares points de repère d’une sélection qui navigue à vue, malgré l’espoir d’une première phase à élimination directe depuis 1986. On ne sait pas si Wojciech débite les mêmes punchlines que Wojtek dans le vestiaire, mais quatre ans après l’échec cuisant face au Sénégal, il ne titube plus aussi aisément.