Carlos Queiroz dénonce l’avantage offert au Qatar et à l’Arabie saoudite

C’est pô juste !

Alors que six nations asiatiques se battent au quatrième tour – dans deux groupes de trois – pour deux places au Mondial 2026, l’AFC, la Confédération asiatique de football, a offert au Qatar et à l’Arabie saoudite l’avantage du terrain… et du repos.

Les deux pays joueront leurs deux matchs de groupe à domicile et auront six jours entre chaque rencontre, tandis que leurs adversaires devront enchaîner dans un délai de 72 heures. Cette décision a laissé les outsiders, Oman et l’Indonésie, « perplexes », et à juste titre.

Queiroz parle de « miracle » et de calendrier « incompréhensible »

Oman affrontera le Qatar et les Émirats arabes unis dans des conditions que Carlos Queiroz juge « inéquitables ». À 72 ans, le Portugais, qui a déjà qualifié l’Afrique du Sud, le Portugal et l’Iran pour des Coupes du monde, pourrait réaliser son plus grand accomplissement en qualifiant Oman pour la première fois de son histoire. « Ce serait un miracle dans cette situation compliquée. Nous jouons le Qatar mercredi et les Émirats samedi, alors que les hôtes ont presque une semaine pour préparer leur second match », s’agace-t-il pour le Guardian.

La situation dépasse également le simple aspect sportif. L’Indonésie a écrit à la FIFA et à l’AFC après avoir appris que son match contre l’Arabie saoudite serait arbitré par un Koweïtien. « Nous voulons un arbitre vraiment neutre, peut-être européen ou d’ailleurs, quelqu’un qui n’a aucun intérêt dans la région », a déclaré l’officiel de la sélection Kombes Sumardji aux journalistes.

Dans ce contexte, l’avantage offert aux hôtes et le calendrier favorisant les locaux semblent donner une longueur d’avance au Qatar et à l’Arabie saoudite, qui pourraient bien rejoindre le Japon, l’Iran, la Corée du Sud, l’Australie, l’Ouzbékistan et la Jordanie au Mondial 2026.

