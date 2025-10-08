S’abonner au mag
Hervé Renard veut revenir entraîner en Afrique

CDB
Le mal du continent.

Revenu sur le banc de l’Arabie saoudite en 2024 après une pige avec l’équipe de France féminine, Hervé Renard est pour le moment impliqué dans la qualification de son équipe à la Coupe du monde 2026. Le 14 octobre, les Saoudiens affrontent l’Irak en match de barrages.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur de l’AS Cannes a confié son désir de revenir à terme en Afrique pour prendre les rênes d’une autre sélection. « Je sais que j’y retournerai un jour. Quand on me renverra (d’Arabie Saoudite), ou quand il faudra que j’y retourne. C’est le destin qui choisira ».

Un avenir tracé sur le long terme

Cet amour pour ce continent, il a pu le faire grandir lors de ses différents mandats à la tête de sélections africaines : Ghana, Zambie, Angola, Cote d’Ivoire, Maroc, avec au compteur deux CAN (en 2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d’Ivoire). Il ne compte d’ailleurs pas se retirer de sitôt : « J’espère être à la tête d’une sélection pour la Coupe du monde 2034. Je n’aurai que 66 ou 67 ans, ça va. »

Pour le moment, objectif qualifications avec l’Arabie saoudite, avec qui il a déjà écrit l’histoire en 2022 lors de la victoire face à l’Argentine de Leo Messi, au Qatar : « Cela restera à vie dans les mémoires saoudiennes, c’est leur match du siècle ».

Mais la valise est déjà prête.

Yacine Adli va rejoindre l’Arabie saoudite

CDB

