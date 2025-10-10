Mathieu Valbuena revient sur l’affaire de la sextape et réveille la colère de Djibril Cissé

Pas copains d’avant.

Interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, Mathieu Valbuena est revenu sur la célèbre « affaire de la sextape » impliquant Karim Benzema, qui a bouleversé sa carrière et son avenir en sélection. Une décennie après, l’ancien Marseillais assure avoir digéré et fermé tourné la page. « Ça a été un moment difficile, ça m’a privé de l’équipe de France. Mais c’est derrière moi. Ces gens ont voulu me faire du mal, mais je n’ai pas cédé. »

Djibril Cissé est toujours rancunier

Au sujet de Benzema, le milieu de terrain de l’Olympiakos a assuré ne plus avoir de contacts avec lui : « Chacun fait sa vie. Je ne souhaite du mal à personne, mais c’est sûr qu’on ne partira pas en vacances ensemble. »

Et de m avoir mis dans ta merde pendant des années tu regrettes pas???? Parceque moi j ai pas oublié — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) October 9, 2025

Une prise de parole qui n’a pas manqué de faire réagir. Djibril Cissé, impliqué à l’époque dans l’affaire avant d’être mis hors de cause, a fusillé son ancien coéquipier sur X : « Et de m’avoir mis dans ta merde pendant des années, tu ne regrettes pas ??? Parce que moi, je n’ai pas oublié. » Cette affaire s’était conclue en 2021 par la condamnation de Benzema et de quatre autres protagonistes.

France-Azerbaïdjan : ceux qu’il faudra à garder à l’œil