Pour l’Opération National, une recrue débarque aux Girondins !

UL
Irles a appelé à l’aide.

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas super bien démarré leur deuxième saison en National 2, et n’ont plus de directeur sportif depuis le départ de John Williams. Cinquièmes du groupe A pour le moment, les Bordelais n’ont pas enregistré l’arrivée du milieu de terrain Juan Mata, mais celle de Tidyane Diagouraga. Formé à Valenciennes, le joueur de 22 piges était libre depuis son départ de Clermont cet été. Il a joué 18 matchs de Ligue 2 dans sa carrière.

Le plafond de masse salariale est atteint

« La difficulté était de trouver une solution entrant à la fois dans le profil sportif de notre effectif cette saison et dans le budget. Tydiane l’est », a expliqué Bruno Irles à Sud-Ouest. Le journal indique qu’avec cette arrivée, le club a atteint son plafond de masse salariale validée par la DNCG. Les Bordelais affrontent ce week-end Tulle, club de Régional 2, pour le compte du cinquième tour de la Coupe de France.

Le match de rugby.

« Quand Adailton a égalisé à 2-2, on l’a limite insulté »... l’anecdote de Francis Llacer sur PSG-Bordeaux 1999

