  • National 2
  • J7
  • Poitiers-Bordeaux (0-3)

Les Girondins de Bordeaux retrouvent le chemin de la victoire

Les Girondins de Bordeaux retrouvent le chemin de la victoire

Bordeaux retrouve les trois points !

Sans victoire depuis le 6 septembre, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire dans la poule A de National 2. Victorieux 3-0 sur la pelouse de Poitiers, les Bordelais ont pu compter sur un doublé de Luderic Etonde et un but de Matthieu Villette pour redresser la tête.

Une victoire qui fera aussi du bien à Bruno Irles, un temps sur la sellette. Désormais cinquièmes, les Girondins recevront le leader, La Roche-sur-Yon, après la trêve.

Après tout, normal de battre Poitiers quand on a Juan Mata.

Laurent Batlles : « Je ne sais pas si j’avais le niveau international »

