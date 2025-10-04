Les Girondins de Bordeaux retrouvent le chemin de la victoire

Bordeaux retrouve les trois points !

Sans victoire depuis le 6 septembre, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire dans la poule A de National 2. Victorieux 3-0 sur la pelouse de Poitiers, les Bordelais ont pu compter sur un doublé de Luderic Etonde et un but de Matthieu Villette pour redresser la tête.

𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙄𝙍𝙀 ✌️ Appliqués et solidaires, les Girondins rentrent de Poitiers avec les trois points. Luderic Etonde (doublé) et Matthieu Villette sont les buteurs bordelais. Rendez-vous au @StadeAtlantique le 18 octobre pour la réception du leader lors de la prochaine journée… pic.twitter.com/hZL9eC1k72 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 4, 2025

Une victoire qui fera aussi du bien à Bruno Irles, un temps sur la sellette. Désormais cinquièmes, les Girondins recevront le leader, La Roche-sur-Yon, après la trêve.

Après tout, normal de battre Poitiers quand on a Juan Mata.

