Les célébrations du titre du Víkingur Reykjavik interrompues par une descente de police

Flics vs supporters : qui a la meilleure descente ?

Ce samedi, le Víkingur Reykjavik a été sacré champion d’Islande pour la huitième fois de son histoire. Ce titre devait être célébré comme il se doit par le club, avec ses supporters dans son stade. « Nous avions prévu de grosses réserves de bière », a révélé le président du club Heimir Gunnlaugsson au média Visir.

Kæru Víkingar. Við kynnum.... ÍSLANDSMEISTARAR VÍKINGS ÁRIÐ 2025!!! ❤️🖤❤️🖤❤️🖤❤️ pic.twitter.com/NImiMljMPu — Víkingur (@vikingurfc) October 25, 2025

Mais contrairement à de nombreux stades en Europe, la vente d’alcool est strictement interdite dans les stades de la capitale islandaise. Le Vikingur avait « préparé un dossier » pour obtenir la permission de vendre des bières… permission qu’ils n’ont jamais obtenue. Le club a donc décidé de contourner la loi.

Ces balances de Valur

Les bières ont été offertes aux supporters, en leur suggérant de faire un « don » au club en échange, de façon à maquiller la vente. Mais cette technique n’a pas berné la police, qui a fait une descente au stade pour arrêter la « vente illégale ».

Le président Gunnlaugsson a affirmé que « les supporters de l’équipe adverse, Valur, qui a perdu le match (2-0), ont appelé la police par malveillance », alors qu’il va désormais devoir passer devant la justice islandaise. Il s’est par ailleurs plaint que les autres clubs du pays ont l’autorisation de vendre de l’alcool dans leur stade : « Nous avons toujours demandé ces permis, et essayé de le faire correctement, mais la ville refuse de nous les accorder. »

Sans alcool, la fête est plus folle de toute façon.

