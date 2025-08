Un voyage dans le Grand Nord pour Strasbourg en barrages de Ligue Conférence

Au nord, c’était les Strasbourgeois.

Strasbourg, route C4, étape 1. Pour son grand retour sur la scène européenne après six ans d’absence, le Racing devra en passer par un barrage de Ligue Conférence pour décrocher son billet pour la phase de groupes. Le tirage au sort, effectué ce lundi à Nyon, a réservé aux hommes de Liam Rosenior un duel face au vainqueur d’un affrontement 100% nordique entre les Islandais du Víkingur Reykjavík et les Danois de Brøndby IF. Match aller à la Meinau le 21 août, retour une semaine plus tard.

Suivre l’exemple Chelsea

Malgré une septième place frustrante, chipée sur le fil par l’OL, le RCSA entame la saison 2025-2026 avec des moyens et des idées (merci Chelsea). Pour ça, la galaxie BlueCo a activé ses tuyaux : Kendry Páez, Mike Penders et Mamadou Sarr ont débarqué en prêt de Chelsea, pendant que Joaquín Panichelli, buteur argentin en provenance d’Alavés, a été acheté contre un joli chèque de 15 millions d’euros. Reste à marcher dans les pas du grand frère de Londres, dernier vainqueur de cette immense Ligue Conférence face au Real Betis en mai dernier.

Apparemment, que ce soit en Islande ou au Danemark, les clim’ sont toujours en mode grand froid.

