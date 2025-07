Le multiplex de l'année à suivre ce jeudi en Ligue Conférence

Une orgie de football.

Lors de la saison 2024-2025, l’UEFA avait programmé 18 matchs de Ligue des champions en même temps pour la dernière journée de la phase de ligue. Si les amoureux du beautiful game étaient restés sur le match de leur club de cœur, les gros consommateurs de football avaient suivi l’ensemble des rencontres. Six mois plus tard, Aleksander Čeferin et ses collègues ont prévu un nouveau spectacle boulimique : 47 matchs des tours préliminaires de Ligue Conférence à suivre ce jeudi soir. Bon, cette fois, il faudra se débrouiller tout seul pour zapper d’un match à l’autre, et avec une fenêtre ouverte sur chaque match.

Duel de mafieux

Si le format reste critiquable, les suiveurs du ballon rond restés dans leur patelin cet été vont voyager aux quatre coins du Vieux Continent. Pyunik en Arménie, Kalju en Estonie, Strassen au Luxembourg, Torshavn aux Îles Féroé, Zhodino en Biélorussie, Santa Coloma en Andorre ou encore Decic au Monténégro seront notamment au rendez-vous de ce deuxième tour de qualification. Petit coup de coeur pour le duel entre les champions de la fiscalité Floriana (Malte) – Ballkani (Kosovo).

Tuesday's Conference League second qualifying round fixtures and results! 👇#UECL — UEFA Conference League (@Conf_League) July 29, 2025

Et dire que le Dinamo Brest aurait pu participer à cette masterclass.

