La performance historique des clubs d’Andorre en barrages de Ligue Conférence

Le réveil d’Andorre.

Ce jeudi marquait la fin du premier tour de barrages de Ligue Conférence. L’occasion pour les clubs de tous les horizons européens de tenter de récupérer leur ticket pour la C4, mais surtout pour l’un des plus petits États du continent d’écrire une nouvelle page dans son histoire footballistique. Deux clubs andorrans étaient engagés pour ce premier tour de barrages et trois seront présents au second tour. Tout simplement du jamais-vu.

Un bond au classement UEFA

L’Atlètic Club d’Escaldes (tombeur de Dudelange, Luxembourg), le Santa Coloma FC (vainqueur du Bora Banja Luka, Bosnie-Herzégovine) et l’Inter Club d’Escaldes (reversé à ce niveau après avoir perdu contre le FCSB en qualifications pour la Ligue des champions) nous viennent directement de la Primera Divisió, le championnat d’Andorre. Si son coefficient UEFA le plaçait 53e sur 55 au classement des championnats nationaux la saison dernière, il a été propulsé de six places (47e) grâce aux récentes victoires andorranes en barrages. Il se place logiquement derrière le championnat monténégrin (46e) et devant celui d’Irlande du Nord (48e).

Un succès sportif de taille pour la principauté d’Andorre, qui est loin de réunir les conditions nécessaires pour être un terreau fertile du football : une superficie de 468 km2 (presque deux fois la taille de Marseille), une population de 80 000 habitants (presque autant qu’à Courbevoie) et des montagnes à n’en plus voir le bout. Pour le micro-État qui a sa propre Constitution depuis 1993, la réussite de ses trois clubs nourrit l’espoir d’une première qualification historique pour la phase de ligue de C4.

Attention, ça peut valoir une réception par le coprince d’Andorre, Emmanuel Macron.

