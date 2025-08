C’est quoi ce mercato de zinzin à Strasbourg ?

Avec l’arrivée jeudi du soi-disant « Messi équatorien » Kendry Páez en prêt, le Racing Club de Strasbourg poursuit l’un des mercatos les plus excitants de cet été en Ligue 1. Reste à voir ce que vaudra concrètement l’effectif alsacien cette saison et, surtout, à long terme.

Selon l’ancien international équatorien Carlos Tenorio, Kendry Páez (18 ans) « a le potentiel pour devenir meilleur que Messi ou Neymar ». Rien que ça. Si l’on choisit de le croire sur parole, nul doute que les supporters du Racing Club de Strasbourg doivent avoir des papillons dans le ventre, au moins autant que leurs homologues palois, à l’époque où le Pau FC avait annoncé en grande pompe la signature de Nguyễn Quang Hải, surnommé pour sa part comme étant « le Messi vietnamien ».

48°27′14″N, 7°45′15″E 🧭 𝐍𝐨𝐮𝐬, sur l'eau. pic.twitter.com/zxjDJReXJx — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 31, 2025

Le milieu offensif, qui arrive de l’Independiente del Valle, est engagé depuis 2023 avec Chelsea – avec une arrivée effective pour ses 18 ans, cette année donc – et s’entraînait avec le Racing depuis avril dernier. Sa pige en Alsace est censée le familiariser avec le niveau du football européen, dans un club qui, après avoir terminé septième de Ligue 1, a remporté le droit de disputer les barrages de la Ligue Conférence. Mais Páez, venu « pour créer, inspirer et créer l’ouverture », n’est pas le seul joueur des Blues à faire les frais de la relation privilégiée qui existe depuis deux ans entre Chelsea et Strasbourg. Avant lui, c’est le latéral anglais Ishé Samuels-Smith (7,5 millions, contrat de cinq ans), le milieu français Mathis Amougou (14,5 millions, idem) et le gardien belge Mike Penders (prêt d’un an) ont fait leurs valises pour emménager à la Meinau. Ce vendredi, c’est le défenseur Mamadou Sarr, vendu en juin par les Cigognes aux Blues, qui retrouve le club du Bas-Rhin en prêt.

BlueCo dépendance, mais pas que

Ces cinq noms illustrent presque à eux seuls la frénésie qui agite le Racing pendant ce mercato. Avec 87 millions d’euros dépensés à ce jour (contre 50,70 millions de ventes, dont les deux tiers pour celle du capitaine Habib Diarra à Sunderland, soit un déficit de 36,30 millions), Strabourg est en effet le seul club français présent dans le Top 20 des écuries ayant le plus claqué à l’échelle mondiale. Avec parfois des paris parfois osés, à l’image de l’Argentin Joaquin Panichelli, recruté pour cinq ans contre 16,5 millions au Deportivo Alavés (D2 espagnole), qu’on attend désormais en paire avec le néo-capitaine Emanuel Emegha sur le front de l’attaque.

Un nom censé prouver que la cellule de recrutement (dirigée par Grégory Thil depuis le mois de juin) n’est pas complètement dépendante de Chelsea, comme en témoignent les arrivées successives d’Andrew Omobamidele (Nottingham Forest), Valentin Barco (Brighton), Soumaïla Coulibaly (Borussia Dortmund), Papa Demba Diop (Zulte Waregem), Samuel Amo-Ameyaw (Southampton) et Maxi Oyedele (Legia Varsovie), tous recrutés entre 6 et 10 millions d’euros.

Quel est le projet ?

Cependant l’influence (et les moyens financiers) de Chelsea version BlueCo se fait sentir au vue de la provenance et de la nationalité de la plupart des recrues (on l’aura deviné : l’Angleterre). De quoi supposer que leur bail en Alsace ne s’inscrira pas forcément dans la durée, surtout en cas d’élimination prématurée en Europe et, surtout, si Strasbourg ne parvient pas à surfer sur la première bonne saison conclue par Liam Rosenior, lequel a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028. « On n’est pas obligé de céder des joueurs, même ceux déjà partis. Pas un joueur n’est vendu sans mon accord », affirmait l’entraîneur anglais, confiant pour la saison à venir. « Le vrai changement, c’est que j’ai toute la pré-saison pour travailler avec l’équipe. Aujourd’hui, les joueurs connaissent le système, mes principes de jeu, donc il y a de très bonnes bases par rapport à l’an dernier quand je suis arrivé. »

Reste à intégrer ce paquet de petits nouveaux. Pour l’instant, les premiers amicaux du Racing ont un goût de trop peu (victoire contre Nancy, défaites contre Galatasaray et l’Udinese). Il en reste trois (Heidenheim ce samedi, le Sturm Graz le 6 août et Mayence le 9), en plus d’un choc d’entrée de jeu en Ligue 1 face à Metz, pour envoyer un signal positif avant les barrages de Ligue Conférence (dont le tirage aura lieu lundi prochain). À Strasbourg, l’exercice 2025-2026 commence par une double-finale, dont l’issue pourrait grandement peser sur la suite de la saison.

