Strasbourg recrute son nouveau recruteur

Mais qui est Thil vraiment ?

Grégory Thil aura fait beaucoup d’heureux au Racing Club de Lens. Responsable du recrutement puis promu directeur technique en 2022, après le départ de Florent Ghisolfi, l’icône de Boulogne-sur-Mer est devenue un des hommes de confiance de Franck Haise. En plus de la seconde place des Sang et Or, on lui doit quelques beaux coups comme Adrien Thomasson ou l’arrivée d’Abdulkodir Khusanov, arrivé de Biélorussie contre 100 000 euros. Mais tout ça s’est stoppé net il y a quelques mois.

Quelques allers-retours à Londres à prévoir

Libre comme l’air, le natif de Creil part pour un autre gros challenge de Ligue 1. Après le départ de Loïc Désiré pour le Stade rennais, Strasbourg recherchait activement un homme à ce poste. C’est ainsi que Marc Keller et BlueCo ont jeté leur dévolu sur la légende du football amateur. Le président strasbourgeois en a profité pour annoncer la bonne nouvelle dans L’After Foot du 16 juin. Le nouveau venu aura fort à faire pour compenser la fin des prêts de Mamadou Sarr, Andrey Santos ou encore Đorđe Petrović.

Ça ne devrait pas être trop dur de signer dix-sept joueurs de Chelsea.

