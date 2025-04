L’entraîneur Liam Rosenior prolonge avec Strasbourg

Le choix de la raison.

Strasbourg a officialisé ce lundi la prolongation du contrat de son entraîneur Liam Rosenior par le biais d’un communiqué. Ce dernier indique que l’Anglais est désormais lié au RCSA jusqu’en juin 2028. Arrivé en Alsace à l’été 2024, le coach réalise actuellement une saison exceptionnelle avec le Racing, 7e du championnat à un petit point de Monaco, dernière équipe actuellement qualifiée pour la Ligue des champions, et seulement quatre de l’Olympique de Marseille, le dauphin.

« Signer au Racing est la meilleure décision de ma carrière »

Dans ce communiqué, Liam Rosenior a expliqué, avec une pointe d’émotion, les raisons de son choix : « La confiance renouvelée du président Marc Keller et du club me touche profondément ; je veux rendre cette confiance sur le terrain. Dès mon arrivée, je me suis reconnu dans les valeurs d’intensité, de courage et d’unité qui font la force des Strasbourgeois et des Alsaciens. Signer au Racing est la meilleure décision de ma carrière, et c’est une immense fierté de prolonger ici. »

Pour notre plus grand plaisir, il y aura donc un acte II du duel Hütter-Rosenior.

