Fou : Strasbourg trouve son latéral chez un club de Premier League inattendu

Business as usual.

Le RC Strasbourg continue son mercato XXL (plus de 94 millions d’euros dépensés) en signant le jeune Ishé Samuels-Smith pour 7,5 millions d’euros. Où est-ce que le staff strasbourgeois a bien pu aller dénicher cette pépite anglaise de 19 ans, alors qu’elle n’a pas encore fait ses débuts en pro ? On ne vous laisse pas mijoter plus longtemps : Chelsea. Encore et toujours Chelsea.

48°8′6″N, 7°15′9″E 🧭 𝐍𝐨𝐮𝐬, à Kaysersberg. pic.twitter.com/nKLQh3pKKL — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 30, 2025

De Londres à l’Alsace, encore

C’est le troisième joueur envoyé par les Blues vers le club strasbourgeois cet été, après Mathis Amougou et le prêt du gardien Mike Penders. Les deux clubs détenus par BlueCo continuent de jouir des bénéfices de la copropriété en échangeant leurs joueurs. Ishé Samuels-Smith signe donc pour cinq saisons en Alsace. Capable de jouer latéral gauche, mais également dans l’axe, il pourrait faire un grand bien à la défense strasbourgeoise.

Si avec ça, Strasbourg ne finit pas dans le top 10 de la Premier League…

