Vikingur Reykjavik ou Brøndby : le futur adversaire de Strasbourg se précise après l'aller

Vikingur Reykjavik ou Brøndby : le futur adversaire de Strasbourg se précise après l'aller

Brøndby de combat.

Alors que les Strasbourgeois attendent patiemment leur entrée en lice en Ligue Conférence, les deux probables adversaires des Alsaciens se rencontraient, ce jeudi soir. Une rencontre 100 % nordique entre le Vikingur Reykjavik et Brøndby au milieu d’un froid de canard (8 degrés). Menés par un Gylfi Sigurðsson auteur de deux passes décisives, les Islandais ont refroidi les Danois de Daniel Wass en s’imposant 3-0. Une avance plus que confortable à quelques jours du match retour qui se déroulera le 14 août.

Des anciens de Ligue 1 pour inverser la tendance

Plus le choix pour les Danois, il faudra sortir une performance XXL à la maison pour espérer découvrir la choucroute et BlueCo. Remplaçant lors du match aller, Stijn Spierings pourrait son retour dans le onze de départ afin de combler ces trois buts de retard. Ou il faudra tout simplement attendre un coup-franc de Daniel Wass, qui savait si bien nettoyer les lucarnes du côté d’Evian Thonon-Gaillard…

Bonne année 2012 !

Un voyage dans le Grand Nord pour Strasbourg en barrages de Ligue Conférence

