Gylfi Sigurdsson prêt à reprendre du service après deux ans d’absence ?

Ni vu ni connu.

Gylfi Sigurdsson a totalement disparu des radars il y a deux ans, son ultime match remontant au 23 mai 2021, contre Manchester City. Suspecté d’abus sexuel sur mineur, l’international islandais avait été arrêté en juillet 2021, et immédiatement suspendu par Everton. Une enquête avait été ouverte au Royaume-Uni, avant que les charges ne soient abandonnées au printemps dernier. Sigurdsson est désormais libre de tout contrat, et Lyngby, actuellement septième du championnat danois, s’imagine bien relancer l’ancien joueur de Swansea et Tottenham.

Le club a en tout cas publiquement fait part de son intérêt par la voix de son entraîneur, Freyr Alexandersson. « Ce serait fantastique pour Lyngby d’avoir un footballeur aussi talentueux. Il peut élever tout le niveau du club. Nous avons de bonnes discussions avec Gylfi, donc actuellement, je suis optimiste, a-t-il glissé au média Bold. Mais pour l’instant, rien n’est en place. Nous devons lui donner quelques semaines pour qu’il puisse s’entraîner. Nous verrons d’ici deux ou trois semaines. »

Joue-la comme Lorient.

