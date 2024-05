Le Club Bruges poursuit sur sa lancée à Antwerp

Royal Antwerp 1-2 Club Bruges

Buts : Balikwisha (67e, SP) pour Antwerp // Alderweireld (48e, CSC) et Skov Olsen (63e) pour Bruges

Pas de deuxième titre consécutif en vue, pour le Royal Antwerp.

Largué dans cette phase à six clubs pour le sacre national, le champion en titre s’est incliné sur sa pelouse face au Club Bruges, qui pourrait bien lui succéder (1-2). Cette rencontre a dû attendre le second acte pour se débrider, grâce à Toby Alderweireld : le héros des dernières minutes l’an passé a ouvert le score contre son camp, et dès le retour des vestiaires cette fois (0-1, 48e).

Le début de la fin pour les locaux, qui n’auront pourtant pas démérité en se créant plusieurs occasions franches. Mais l’efficacité était du côté de Bruges et d’Andreas Skov Olsen, auteur d’une frappe puissante pour break (0-2, 63e). Un soulagement de courte durée, la faute au penalty de Michel-Ange Balikwisha (1-2, 67e). Mais les visiteurs, qui restaient déjà sur cinq victoires consécutives en championnat, ont su conserver leur avance et s’offrir la passe de six.

La réception de l’Union Saint-Gilloise, le 13 mai, est à ne manquer sous aucun prétexte.