Le troisième gardien de Manchester United rejoint le groupe de l'Angleterre pour l'Euro

De la concurrence pour Jordan Pickford.

Le gardien de Manchester United, Tom Heaton, a rejoint le groupe de l’Angleterre pour… l’Euro. Oui, oui, le troisième portier des Red Devils sera de la partie en Allemagne, lui qui n’a fait que trois apparitions sous le maillot mancunien depuis son arrivée en 2021. Le joueur de 38 ans ne sera pas inscrit sur la liste des Three Lions et ne pourra logiquement pas jouer durant la compétition, mais Gareth Southgate himself a fait appel à lui.

Pourquoi ? Tout simplement pour épauler les trois gardiens de la sélection à l’entraînement. Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) et Aaron Ramsdale (Arsenal) auront donc un sparring-partner pendant les séances. « On le connaît tous très bien, il contribuera en dehors du terrain à l’environnement positif que nous cherchons toujours à créer », a expliqué le sélectionneur. Heaton, passé par Aston Villa et Burnley, avait participé à l’aventure lors de l’Euro 2016.

Incredibly honoured to be asked by Gareth to join the squad.

To get the call to go to a major tournament, to help in anyway I can and pass on my experience is a proud moment

We have a great squad, I’m excited and can't wait to join the group. pic.twitter.com/BvJ5yIHqtD

— Tom Heaton (@TomHeatonGK) June 10, 2024