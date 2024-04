Pronostic Fiorentina Club Bruges : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina solide à domicile face au Club Bruges

La Fiorentina avait déjà réussi un excellent parcours l’an passé en atteignant la finale de la Conference League. Lors de ce nouvel exercice, la formation toscane confirme ses excellentes aptitudes en coupes puisqu’elle s’est hissée en demi-finale où elle affronte les Belges du Club Bruges. Pour atteindre ce stade, la Viola a écarté le Maccabi Haifa puis le Viktoria Plzen. En revanche, la formation toscane a récemment subi un lourd revers en demi-finale de la Coppa Italia en s’inclinant au retour contre l’Atalanta Bergame après une victoire à domicile à l’aller. Le week-end dernier, les partenaires de Jonathan Ikoné ont rebondi en Serie A, où ils sont 8es, en surclassant Sassuolo (5-1) avec une équipe largement remaniée. En effet, pour ce choc des demi-finales, Italiano devrait s’appuyer sur les Gonzalez, Belotti, Kouamé, Melo ou Beltran, qui pour la plupart ont été préservés contre les Neroverdi.

► 120€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ (DERNIERS JOURS)

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Dans cette C4, le Club Bruges avait remporté son groupe de la phase de poules en devançant Bodo/Glimt et le Besiktas. En huitième de finale, le club belge s’était imposé face aux Norvégiens de Molde (4-3 en cumulé) avant de prendre le dessus sur le PAOK en quart de finale (1-0 et 2-0). L’équipe dirigée par Hayen finit en trombe cette saison puisqu’elle a remporté ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Dernièrement, les partenaires de Vanaken ont notamment dominé l’Union Saint-Gilloise et Genk à 2 reprises. A la faveur de ces résultats, le Club Bruges a repris les commandes de la Jupiler League. Les hommes forts de cette équipe sont le buteur brésilien Thiago, le danois Skov Olsen, le capitaine Vanaken ou le meneur Vetlesen. Mais à domicile, la Fiorentina devrait s’appuyer sur son expérience pour prendre le dessus sur le Club Bruges.

► Le pari « Victoire Fiorentina » est coté à 1,78 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 3 jours seulement.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 214€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 120€ en EXCLU pendant 3 jours seulement.

► Profitez de 120€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code RDJ dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 120€ sur ce pari et gagnez 216€.

– Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 120€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Fiorentina Club Bruges avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fiorentina Club Bruges encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !