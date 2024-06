Randal Kolo Muani revient sur sa saison compliquée au PSG

Un été en Kolo qui fait du bien.

Présent ce jeudi face à la presse, Randal Kolo Muani (25 ans) est revenu sur sa première saison compliquée avec le PSG. Le jeune attaquant français a notamment expliqué avoir été déstabilisé par son arrivée dans la capitale, notamment face au coaching de Luis Enrique : « Ça a été une saison très compliquée pour ma part, je n’ai jamais connu autant de difficultés depuis que je fais du foot. […] Tout a été nouveau pour moi, la philosophie, le système du coach, l’environnement… ça m’a un peu chamboulé. Mais maintenant, ça va mieux, donc je continue comme ça. »

Le natif de Bondy, buteur ce mercredi contre le Luxembourg, a déclaré se sentir plus libre chez les Bleus qu’au PSG. Cette liberté viendrait notamment de la confiance que lui accorde Didier Deschamps, mais aussi de la pression différente qu’il ressent avec l’équipe de France : « Je connais un peu plus mes coéquipiers que ceux du PSG… Les attentes qu’il y a autour de moi sont aussi différentes : vu le prix du transfert, on attend plus de moi au PSG qu’en équipe de France. » Malgré tout, Kolo Muani a déclaré se sentir très bien dans la capitale et vouloir y rester, même avec le départ de Kylian Mbappé : « On perd un grand joueur, qui a fait beaucoup pour le PSG, mais j’espère le côtoyer en équipe de France. »

Randal peut continuer à sourire, il ne rencontrera pas Emiliano Martínez à l’Euro.

La bourde de TF1 avec la mère de Jonathan Clauss