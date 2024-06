Kylian Mbappé signe officiellement au Real Madrid

Le secret le moins bien gardé du monde.

Alors que le Real Madrid fête encore sa quinzième Ligue des champions, voilà qu’il se permet d’officialiser ce qui ressemble déjà au transfert de l’été. Après de longues années à lui tourner autour, Kylian Mbappé rentre enfin dans la Maison-Blanche. Avant l’Euro, le capitaine de l’équipe de France rejoint le champion d’Espagne en titre pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2029.

Depuis ses débuts professionnels à Monaco de 2015 à 2017, puis pendant ses sept saisons sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’attaquant qui a marché sur la Ligue 1 semblait chaque année plus proche du Real Madrid. Après avoir pris, sans trembler, un nouveau championnat et une Coupe de France de plus, il met fin au feuilleton et a sûrement déjà l’ambition d’ajouter une Ligue des champions à son palmarès, au vu de l’historique de son nouveau club. Sa présentation dans la capitale espagnole devrait toutefois attendre. Déjà à Clairefontaine pour préparer l’Euro 2024 avec les Bleus, Kylian Mbappé ne passera le test des jongles au Bernabéu qu’à la fin de cette compétition.

Il doit quand même en laisser encore un peu à ceux qui ont participé au sacre européen.

Un joueur parisien dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions