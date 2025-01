Lyon dévore le PSG et prend le large en tête du classement de Première Ligue

Paris SG 0-2 Lyon

Buts : Dumornay (7e), Diani (32e) pour les Fenottes

C’était LE choc de la saison en Première Ligue entre Parisiennes et Lyonnaises. On prend les mêmes et on recommence ? Comme lors du match aller, remporté par les Fenottes au Groupama Stadium par le plus petit des écarts, les protégées de Joe Montemurro se sont de nouveau imposées face aux Parisiennes (2-0) grâce aux réalisations de Melchie Dumornay et de Kadidiatou Diani qui s’est rappelée aux bons souvenirs de son ancien club.

Dumornay en maestro

Dominatrices dès le coup d’envoi, les Lyonnaises ont donné le tempo de la rencontre dès les premières minutes, d’abord avec Tabitha Chawinga (3e) et Wendie Renard (6e). Mais c’est Melchie Dumornay qui est venue punir la défense parisienne après avoir reçu dans les pieds la relance de Sakina Karchaoui (0-1, 7e). Piquées, les Parisiennes ont tenté de réagir, mais sans pour autant parvenir à cadrer une frappe lors des 45 premières minutes.

Le léger temps fort parisien dépassé, c’est de nouveau Dumornay qui est venue semer la pagaille dans la défense parisienne, d’abord sur une incursion dans la surface stoppée illicitement selon le ralenti proposé (18e). Mais pas pour Alexandra Collin, qui de toute façon n’a pas pu être appelée par la VAR, puisqu’elle n’existe pas en Première Ligue. Pas suffisant pour décourager l’internationale haïtienne qui a parfaitement servi Kadidiatou Diani, après une énième mauvaise relance de la part de la défense parisienne (0-2, 32e). Une première mi-temps chaotique pour les Parisiennes qui se sont montrées apathiques et brouillonnes à la relance.

Melchie Dumornay n'est que la 3e joueuse à être buteuse et passeuse décisive lors de 3 PSG-OL différents dans l'histoire de la confrontation TCC, après Ada Hegerberg (4) et Eugénie Le Sommer (3). Clé #PSGOL #ArkemaPL https://t.co/cAhpbyz2qg — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) January 18, 2025

Malgré le froid qui frappe la capitale ces derniers jours, les supporters se sont pourtant déplacés en nombre pour assister à cette rencontre, le club parisien ayant annoncé avoir vendu plus de 20 000 billets. Une donnée sur laquelle a peut-être appuyé Fabrice Abriel lors de la mi-temps, puisque les Parisiennes sont revenues des vestiaires avec de bien meilleures intentions dans le jeu. Si la possession était largement en faveur des Fenottes en première période, ce sont bien les Parisiennes qui ont mis le pied sur le ballon durant les 45 dernières minutes, mais de manière stérile. Jamais les Parisiennes n’ont été en mesure d’inquiéter Christiane Endler. Pire encore, sur l’ensemble de la rencontre, les Parisiennes n’ont tenté que trois frappes, dont une seule cadrée par Romée Leuchter à un quart d’heure du coup de sifflet final (74e). Les Lyonnaises se sont contentées de gérer leur fin de match.

C’est finalement le Paris FC qui est le grand gagnant, puisqu’avec cette défaite du PSG, les joueuses de Sandrine Soubeyrand, après leur victoire 6 à 0 face à Guingamp, ont récupéré la deuxième place du classement. Les Fenottes, de leur côté, s’envolent au classement avec 37 points au bout de 13 journées, soit sept de plus que le PFC.

Paris Saint-Germain (3-5-2) : Earps – Gaetino, De Almeida, Dudek – Le Guilly (Echegini, 69e), Albert, Groenen, Geyoro (Traoré, 90e), Karchaoui – Leuchter, Katoto (Diarra, 90e) . Entraîneur : Fabrice Abriel.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Renard, Bacha (Svava, 46e) – Egurrola, Horan, Marozsán (Däbritz, 78e) – Chawinga (Le Sommer, 90e), Dumornay, Diani (Majri, 80e). Entraîneur : Joe Montemurro.

