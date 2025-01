Fábio Coentrão chopé avec une tonne de fruits de mer conservés illégalement

Un come-back salé.

Fábio Coentrão, ancien latéral gauche du Real Madrid et pêcheur dans l’âme, fait à nouveau parler de lui. Cette fois, ce n’est pas pour ses tacles mais plutôt pour un débordement : une tonne de fruits de mer illégaux ont été découverts dans un entrepôt qu’il louait dans le port de Póvoa de Varzim, près de Porto.

Un amoureux du mollusque

Selon AS, l’ancien joueur aurait monté, il y a sept mois, un business de crustacés… sans licence. Les inspecteurs de la Direction générale des ressources naturelles, de la sécurité et des services maritimes (DGRM) n’ont pas été déçus en perquisitionnant les lieux : 12 réservoirs remplis d’eau de mer, des homards, des crevettes et des araignées de mer par centaines.

Sur le tas, 760 kilos étaient carrément sans papiers et donc illégaux, tandis que les 260 kilos restants, bien qu’accompagnés de factures, n’étaient pas vendables dans le cadre de cette activité non déclarée. L’Autorité pour la sécurité alimentaire et économique (ASAE) avait pourtant mis en garde Coentrão il y a quelque temps, lui demandant de fermer boutique. Mais visiblement, l’appel de l’océan était plus fort.

Pourtant, Coentrão avait tiré un trait sur le foot en mai 2021, déclarant deux ans plus tard qu’il était devenu l’image et l’investisseur d’une marque de gin. Mais pas question d’oublier ses racines. Issu d’une famille de pêcheurs, il possède quatre bateaux et s’est lancé corps et âme dans la pêche après sa retraite des terrains. « Ce n’est pas que je n’aime pas le football, mais ce n’est pas la vie que je veux. J’aime la vie en mer », avait-il confié à la presse.

Renaud, sors de ce corps.

