Il vous en faut plus pour être complètement séduit par le Barça

Bonjour à tous, sauf à ceux qui sont méchants sur les brèves et celui qui a volé mon strapontin ce matin dans le métro.

Aujourd’hui, la grande question posée à Babylone était : « Le Barça est-il l’équipe la plus sexy de la saison ? » Et vous avez tranché : vous êtes 58% à avoir swipé à gauche. Pas assez de charisme pour choper vos cœurs d’artichaut. Alors, qui vous fait vibrer ? Personne ? Même pas les tresses collées de Raphinha ? La régularité de Jules Koundé ? La gestion abyssale du club ?

Liverpool, Montpellier et Brest

« Ils sortent quand même de deux mois assez misérables après avoir brillé les deux mois précédents. Donc sur la régularité, je dirais non. Je place Liverpool ou Atalanta devant. » Ibrahim Zlatanovic, le sage. Mais bon, dans une vraie relation, il y a toujours des bas avant les hauts. Faut souffrir un peu pour ressentir la passion. Se bloquer des réseaux et revenir pour une soirée Netflix, y a rien de mieux. Nous, toxique ? Peut-être. Le Barça ? Encore plus.

ArtAuGant nous glisse : « La personne qui propose la question n’a sûrement pas regardé les matchs de Montpellier. » Coupable, m’sieur l’agent. Téji Savanier en rouge, c’est comme une tête de veau. Tout le monde te juge de l’aimer, mais t’y reviens toujours.

kapoobou23 tranche net : « Non. Mon choix se porte sur Liverpool. L’Atalanta et le Barça complètent le podium. Mention honorable aux Brestois. » Et pourquoi pas Galatasaray, comme le suggère Sacha Modolo et Matteo Trentin ? En tout cas, y en a qui ont retrouvé leur cœur ici.

Grunaldo termine en beauté : « Un club qui marche sur la tête, géré avec le cul… ce Barça s’en sort presque miraculeusement grâce (entre autres) à un ex-paria, à sa Masia et surtout à son ADN. Définitivement mes que un club. » Bientôt un club de tantrisme ?

On vous laisse avec un nouveau sondage : « Est-ce que Cockney est l’entraîneur français le plus sexy ? » On attend une photo, que tu peux nous envoyer par courrier.

