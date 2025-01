Espagne : Les statistiques honteuses de Getafe contre une équipe de D4

Alerte attentat.

Ce mercredi soir, Getafe se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, en battant Pontevedra (D4) sur le plus petit des scores. Succès acquis grâce au but d’Álvaro Rodríguez dès l’entame (2e), avant d’être expulsé peu avant la pause. Cette expulsion, justement, a dès lors complètement modifié la physionomie de la rencontre. En effet, sous les ordres de leur entraîneur José Bordalás – connu pour pratiquer l’un des footballs les plus minimalistes de notre planète –, les joueurs de Getafe ont tout simplement décidé de ne plus bouger. Bilan : 16% de possession de balle, 53% de passes réussies et 16 fautes commises.

Tout cela contre une équipe de quatrième division donc, séduisante au demeurant, puisque parvenue à éliminer Levante, Villarreal et Majorque lors des tours précédents. En conférence de presse, Bordalás ne s’est pas embarrassé avec les analyses : « On s’est un peu compliqué la vie. Mais il faut valoriser le travail d’équipe et savoir souffrir. » Ses joueurs ont quitté la pelouse sous les sifflets, pour gain de temps récurrent.

À côté, l’élimination de Lyon ressemble à une victoire.

