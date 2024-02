La FIFA rejette l’appel de Marc Overmars contre sa suspension mondiale

Game Overmars.

La FIFA a rejeté l’appel de Marc Overmars contre sa suspension à l’échelle mondiale. Son porte-parole, Frank Neervoort, a confirmé la nouvelle à l’agence de presse néerlandaise ANP ce mercredi avoir « reçu un message de deux phrases. La première disait que l’appel était rejeté, et la seconde que les frais encourus sont à la charge de M. Overmars. Nous devons demander la motivation via un portail de la FIFA, cela peut durer longtemps. »

L’ancien international avait été suspendu un an par l’Institut néerlandais du droit du sport (ISR) ainsi que par la FIFA de toute activité en lien avec le football. En cause : des messages inappropriés qu’il avait envoyés à plusieurs collègues féminines lors de sa dernière saison en tant que directeur technique à l’Ajax Amsterdam. Après avoir été contraint de quitter le club néerlandais en mars 2022, il avait trouvé un point de chute quelques jours plus tard en Belgique, occupant un poste similaire à l’Antwerp. Le Néerlandais ne pourra désormais plus exercer ses fonctions.

