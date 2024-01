La suspension de Marc Overmars étendue à l’échelle mondiale

Un poste vient de se libérer au Royal Antwerp.

Le 16 novembre dernier, Marc Overmars était suspendu pour un an (plus un autre avec sursis) de toute activité au sein de la fédération néerlandaise de football ou d’une organisation liée à la fédération. En cause : des messages « inappropriés » envoyés à des collègues de sexe féminin du temps où il occupait le poste de directeur du football à l’Ajax Amsterdam. Entretemps, l’ancien international batave avait filé en Belgique, plus précisément au Royal Antwerp, qui en avait fait son directeur technique.

Il était donc hors de portée de la sanction infligée. Mais ça, c’était avant. Saisie par la fédé néerlandaise, qui lui a transmis le dossier d’Overmars, la FIFA en effet a acté l’extension de la suspension dont il fait l’objet au niveau mondial, comme l’a révélé un porte-parole de l’instance internationale au quotidien NRC ce mardi.

It’s over, Marc.

