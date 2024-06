De Bruyne regrette l’absence de Courtois à l’Euro

Un avis bien tranché. Ou pas.

Ce mardi midi, lors de la conférence de presse d’avant-match face au Monténegro, Kevin De Bruyne est apparu pour la première fois face aux journalistes dans cette préparation de l’Euro 2024. L’occasion pour le capitaine des Diables rouges d’évoquer certaines absences dans le groupe sélectionné par Domenico Tedesco, et plus particulièrement celle de Thibaut Courtois.

Le gardien du Real Madrid a passé la plus grande partie de la saison à l’infirmerie à cause d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en août 2023, et d’une rupture du ménisque interne du genou droit le 19 mars dernier, quelques semaines après son retour à la compétition. Malgré son retour pour la finale de la Ligue des champions, Courtois n’entre pas dans les plans de Tedesco, avec lequel il s’est brouillé. « Le mieux, ça aurait été d’avoir tout le monde de disponible, a réagi De Bruyne. Je ne connais pas tous les détails de l’affaire, car je n’étais pas présent lors de ce rassemblement. Mais on doit faire confiance aux trois autres gardiens de l’équipe. »

Une absence qui hypothèque les chances de la Belgique ? Pas sûr, pour le milieu de Manchester City : « On doit essayer de gagner l’Euro. Nous ne sommes pas les favoris, mais tout le monde nous craint quand même. Tout le monde est prêt, donc c’est positif. »

Pas rancunier, le Kevin.

