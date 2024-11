L’Union belge rêve d’un retour de Thibaut Courtois en sélection

Un amour éternel.

Thibaut Courtois n’a jamais caché sa passion envers la sélection belge. Absent de la liste des Diables rouges depuis plus d’un an, il n’est de nouveau pas inclus dans le groupe qui affrontera l’Italie (14 novembre) et Israël (17 novembre). En août dernier, le portier madrilène en pleine convalescence à la suite de sa double blessure au genou affirmait ne plus vouloir revenir en sélection, en raison de sa mésentente avec Domenico Tedesco, actuel sélectionneur de l’équipe première. « Les Diables rouges me manquent, j’ai toujours joué avec l’équipe nationale avec beaucoup de plaisir, mais pour le moment, ce chapitre est clos », lançait-il.

L’Union belge veut assurer sa défense

Bien que sa décision soit ferme, la fédération belge n’est pas du même avis. Peter Willems, nouveau président de l’Union belge, a dévoilé l’un de ses objectifs, faire revenir Thibaut Courtois afin de sécuriser son but, tout en conservant Tedesco. Selon le média HLN, Willems s’est rendu à Madrid afin de rencontrer le gardien de but de 32 ans. Un bon début, mais la route reste longue. « Quelque chose pourrait arriver, mais pour l’instant, nous devons regarder vers l’avenir et laisser cela mûrir », déclare Vincent Mannaert, directeur sportif du KBvB au micro de DAZN.

Argument qui vaut ce qu’il vaut : la Belgique ne jouera pas la France trois fois tous les ans.

