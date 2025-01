Ole Gunnar Solskjær enfile à nouveau son costume d’entraîneur

Quatre ans plus tard, OGS retrouve un banc de touche.

Ole Gunnar Solskjær est le nouvel entraîneur de Beşiktaş. Entré en négociations avec le Norvégien, le club stambouliote a officialisé son arrivée ce vendredi midi via une photo postée sur ses réseaux sociaux. On y voit l’ancien coach de Manchester United poser avec l’écharpe du club en imitant un aigle, symbole du BJK.

Sans banc de touche depuis son éviction des Red Devils en novembre 2021, Solskjær travaillait depuis deux ans comme analyste de match pour le compte de l’UEFA. Après avoir dépoussiéré son costume d’entraîneur, OGS va se frotter à un gros défi, celui de ramener Beşiktaş, sixième de D1 turque et à six points du top 3 (Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor), vers le haut du tableau, et accrocher une place de barragiste en Ligue Europa.

Les fans ont déjà coché la case des retrouvailles avec Mourinho

Bien avant l’annonce officielle du transfert, les suiveurs du championnat turc avaient déjà fait un rapprochement. Celui des retrouvailles entre Solskjær et José Mourinho (qui s’est assis sur le banc de Fenerbahçe cet été), pas vraiment amis lorsqu’ils étaient respectivement sur les bancs de Manchester United et de Tottenham. Ils se retrouveront le 4 mai prochain au stade Şükrü Saracoğlu du Fener, pour une 34e journée de championnat qui s’annonce déjà électrique.

