Le match entre Beşiktaş et le Maccabi Tel-Aviv ne se jouera pas en Turquie

Recep Tayyip Erdoğan a dit niet.

Étant considérée comme à haut risque par le gouvernement turc, qui depuis le début de la guerre à Gaza multiplie les attaques verbales contre les dirigeants israéliens, la rencontre entre Beşiktaş et le Maccabi Tel-Aviv du 28 novembre prochain se jouera dans un pays neutre.

Une solution toujours recherchée

Dans un communiqué publié ce lundi, le club turc indique que malgré les autorisations préalables, le gouvernement a préféré délocaliser la rencontre, craignant « la possibilité d’une action provocatrice » en raison du conflit en cours. « Les négociations se poursuivent entre notre club et l’UEFA concernant le pays où se jouera le match Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv », poursuit Beşiktaş.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Bir Ülkede Oynanacaktır Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve… pic.twitter.com/vMp0trS9Vi — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 4, 2024

Pour rappel, d’importantes manifestations anti-Israël encouragées par le gouvernement turc ont eu lieu à travers le pays depuis plus d’un an. Dans ce contexte, Israël avait demandé en octobre 2023 à ses ressortissants et ses diplomates en poste en Turquie de quitter le pays par mesure de sécurité.

Une chose est sûre : ça ne se jouera pas non plus à Lyon.

