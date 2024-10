Galatasaray remporte le derby face à Beşiktaş et creuse l’écart en tête du championnat turc

Galatasaray 2- 1 Beşiktaş

Buts : Davinson Sánchez (13e) et Victor Osimhen (67e) pour Galatasaray // Muçi (90e +4) pour Beşiktaş.

Le masqué Victor Osimhen n’est pas venu faire de la figuration.

En Turquie, le leader a fière allure. Galatasaray s’est facilement défait de Beşiktaş lors du derby intercontinental, ce lundi soir (2-1). Galatasaray reste invaincu cette saison en Super Lig, remporte sa quatrième victoire d’affilée et inflige à son rival sa première défaite en championnat de la saison.

Beşiktaş a joué comme face à Lyon jeudi dernier, avec le réalisme en moins. Apathiques, les coéquipiers de Ciro Immobile n’ont tiré qu’à deux reprises dans le cadre de l’éternel Fernando Muslera. Comme face à Lyon, ils auraient pu être chanceux, et bénéficier d’un pénalty quand les crampons bleus de Davinson Sánchez ont touché la jambe de Rafa Silva, mais l’arbitre en a décidé autrement. Le défenseur central colombien avait auparavant ouvert le score en début de match, catapultant un coup franc de Gabriel Sala (1-0, 13e).

En seconde période, ce même Gabriel Sala, le moins connu des mercenaires du soir (Victor Osimhen, Lucas Torreira, Mauro Icardi mais aussi Dries Mertens, qui a disputé son centième match avec le Gala, ont joué pour les locaux, Ciro Immobile, João Mário et Rafa Silva pour les visiteurs), a servi Victor Osimhen, également sur coup franc, également de la tête. L’international nigérian score ainsi pour son troisième match d’affilée en championnat (2-0, 67e).

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇹🇷 #SüperLig 🔥 Victor Osimhen marque encore, contre Besiktas cette fois-ci ! 💨 Une tête imparable, son 4ème but de la saison !https://t.co/TnQfquFHt9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 28, 2024

La suite de la seconde mi-temps a été très hachée, en mode derby, et la soirée du Beşiktaş a été sauvée en fin de match, quand Ernest Muçi a envoyé une magnifique frappe en lucarne, sans que l’on sache bien s’il visait cette zone (2-1, 90e +4).

Après dix journées et un derby, les Turcs voient plus clair au classement. Les Aigles noirs laissent le Gala s’envoler. Le double champion en titre possède désormais huit points d’avance sur son adversaire du soir, et peut déjà se targuer d’avoir mis au tapis le Fener et Beşiktaş cette saison.

Pas mal.

Galatasaray s’impose à Beşiktaş et conforte sa place de leader