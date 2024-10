Le Barça humilie le Real Madrid dans le Clásico

Real Madrid 0-4 Barcelone

Buts : Lewandowski (54e et 56e), Yamal (77e) et Raphinha (85e)

Délivré par un doublé de Robert Lewandowski en deux minutes, le Barça, toujours aussi impressionnant, a fait sa loi à Madrid. Raphinha et Lamine Yamal se sont également invités à une fête à laquelle Kylian Mbappé n’était pas convié. Brouillon et hors jeu à de très nombreuses reprises, le n°9 madrilène a également manqué deux grosses opportunités en seconde période, passant à côté de son premier Clásico. Cette large victoire permet aux Catalans de prendre leurs aises en tête de la Liga, avec six longueurs d’avance sur leur ennemi juré. Le Real Madrid cède pour la première fois en championnat depuis 13 mois et 42 matchs.

Mbappé pris au piège…

Dans une partie globalement fermée entre deux mastodontes plus apeurés par l’adversaire que désireux d’imposer leurs forces, les frissons se font rares. Scruté de très près pour son premier Clásico, Kylian Mbappé montre son impatience à chaque offensive merengue ou presque, tombant à six reprises dans le piège du hors-jeu en 45 minutes. En face, les Blaugrana en profitent pour se procurer les deux occasions les plus nettes du premier acte, mais Lamine Yamal n’est pas assez prompt dans la surface sur une déviation en aile de pigeon de Robert Lewandowski, puis Andriy Lunin est vigilant sur une frappe lointaine de Pedri. Mais l’événement de ce premier acte intervient à la demi-heure de jeu : lancé dans l’espace par son capitaine Lucas Vázquez, Mbappé pense faire chavirer le Santiago-Bernabéu d’un joli piqué. Malheureusement pour le capitaine des Bleus : il est encore et toujours en position illicite, ce qui n’a pas échappé à la vidéo. La première mi-temps s’achève avec une seule frappe valable pour le Real, l’œuvre de Vinícius après un petit slalom dans la surface, mais hors cadre.

… l’attaque barcelonaise toujours en feu

Le Real Madrid a beau essayer d’accélérer, le Barça frappe deux fois pour jeter un grand coup de froid sur la capitale au retour des vestiaires. Parfaitement trouvé plein axe par Marc Casado, Robert Lewandowski fait parler son sang-froid pour faire plier Lunin (0-1, 54e). Ce premier coup de boutoir est très vite suivi d’un second : laissé trop seul dans la surface, le Polonais ne se fait pas prier pour catapulter au fond le centre d’Alejandro Baldé (0-2, 56e). Cette fois, le Real ne pourra s’appuyer sur sa force de caractère pour revenir de nulle part. Mis sur orbite par Ferland Mendy, Mbappé manque son face-à-face avec Iñaki Peña, et Jude Bellingham se rate complètement à la réception d’un coup franc de Luka Modrić. Entre-temps, de l’autre côté du terrain, Lewandowski laisse filer deux opportunités de triplé en heurtant notamment le poteau, et se voit obligé de partager l’affiche. Bien décalé par Raphinha, Lamine Yamal y va d’une frappe puissante sous la barre (0-3, 77e), avant que le Brésilien ne conclue l’affaire d’un magnifique lob à bout portant sur Lunin (0-4, 85e). Comme pour le Bayern Munich mercredi soir, l’humiliation est totale pour le Real Madrid.

Real Madrid (4-4-2) : Lunin – Vázquez, Militão, Rüdiger, Mendy (García, 86e) – Valverde, Tchouaméni (Modrić, 63e), Camavinga (Díaz, 77e), Bellingham – Mbappé, Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Barcelone (4-3-3) : Peña – Koundé, Cubarsí, Martínez, Baldé – Pedri (Gavi, 87e), Casado (Olmo, 65e), F. Lopez (De Jong, 46e) – Yamal, Lewandowski, Raphinha. Entraîneur : Hansi Flick.

