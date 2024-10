Le PSG passe l’OM à l’heure d’hiver

Olympique de Marseille 0-3 Paris Saint-Germain

Buts : Neves (7e), Balerdi (29e, CSC) et Barcola (40e) pour le PSG

Expulsion : Harit (20e) pour l’OM

Les années passent, l’ordre reste le même. Comme depuis de longues années désormais dès lors qu’il s’agit de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est venu faire sa loi au Vélodrome. Des champions de France bien aidés par un Olympique de Marseille qui leur a presque offert un Classique dont l’issue ne faisait plus de doutes après 20 minutes, entre l’ouverture du score de João Neves et l’exclusion d’Amine Harit. Et comme si cela ne suffisait pas, Leonardo Balerdi s’est occupé d’inscrire le break contre son camp, avant d’assister, impuissant, à la déroute des siens. Grâce également à la défaite de Monaco un peu plus tôt dans la journée, Paris s’assoit un peu plus confortablement dans son fauteuil de leader.

Et un, et deux et trois zéro !

Cette fois pourtant, tout le peuple marseillais y croyait. Avec Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot et consorts dans leur camp, leur heure était venue. Une croyance illustrée par l’ambiance magnifique aperçue bien avant le coup d’envoi et le message du virage sud : « Un mythe, une foi, un combat ». Les hostilités à peine lancées dans un vacarme assourdissant, les visiteurs prennent d’entrée le contrôle des opérations face à des Olympiens incapables d’enchaîner trois passes sans commettre une erreur technique. Ousmane Dembélé finit d’échauffer Geronimo Rulli, mais c’est surtout João Neves qui s’attelle à baisser une première fois le son, seul à bout portant après un centre de Nuno Mendes mal repoussé par le portier argentin (0-1, 7e). Où comment réussir son premier Clásico.

😨 | Les supporters de l'OM quittent déjà le stade Vélodrome ! 🥶⚽ pic.twitter.com/1vwyioZVhk — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

Empruntés, les Phocéens subissent les premières chevauchées de Bradley Barcola et souffrent terriblement, malgré une timide tentative d’Elye Wahi. Jusqu’à un nouveau tournant. Coupable d’un pied haut sur Marquinhos, Amine Harit est expulsé par M. Letexier, malgré le caractère involontaire de son geste. La décision peut paraître sévère, mais enterre encore un peu plus les espoirs d’un Vélodrome de moins en moins bruyant. Et comme si cela ne suffisait pas, l’OM s’applique à régaler son hôte par l’intermédiaire de Leonardo Balerdi. Sur un long centre désespéré d’Achraf Hakimi, le capitaine argentin coupe le ballon, alors que Rulli était sorti cueillir le cuir, qui termine au fond (0-2, 29e). Sans vraiment avoir à forcer son talent, le PSG est déjà à l’abri. Mais histoire de s’éviter tout problème de tympans et alors que les premiers spectateurs quittent déjà le stade, Barcola y va de son huitième but de la saison, bien servi par Dembélé, qui avait d’abord buté sur Rulli (0-3, 40e).

Circulez, il n’y a plus rien à voir

L’affaire est entendue, et la seconde période est largement moins spectaculaire, entre le coaching défensif signé De Zerbi et une maîtrise globalement stérile des visiteurs. Servi au second poteau par Hakimi, Barcola manque sa frappe, tandis qu’Adrien Rabiot décide de jouer un coup en solo avant d’envoyer sa frappe dans le virage nord. Refusant d’être en reste, Dembélé gratifie le stade d’un énième raté face au but et son équipe se met doucement à ronronner. Tout juste entré en jeu, Désiré Doué se voit offrir l’occasion d’en rajouter une couche, mais frappe directement sur Rulli, avant de voir Fabián Ruiz se déchirer à son tour seul face au but.

Le virage nord n’en a cure et s’offre un joli craquage, histoire de ne pas avoir fait le déplacement pour rien. D’une tête au-dessus, Lilian Brassier fait passer un dernier – tout petit – frisson dans un dernier quart d’heure chiant comme la pluie devant un stade totalement dégarni. Ce n’est pas ce dimanche soir que les Marseillais mettront fin à plus de sept ans sans inscrire le moindre but devant leur public dans un Classique en championnat.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, Brassier – Højbjerg, Rabiot – Greenwood (Rowe, 46e), Harit, Henrique (Lirola, 85e) – Wahi (Koné (46e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Beraldo, 50e) – Zaïre-Emery (Ruiz, 67e), Vitinha, Neves (Mayulu, 78e) – Dembélé, Lee (Asensio, 78e), Barcola (Doué, 67e). Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes du PSG