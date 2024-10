Nice chipe le derby contre Monaco

Réduit à dix avant la pause, Monaco a perdu le fil et le derby contre Nice (2-1), porté par ses buteurs Evann Guessand et Gaëtan Laborde. L'ASM n'est plus invaincue cette saison.

Nice 2-1 Monaco

Buts : Guessand (45e+1) et Laborde (71e) pour les Aiglons // Embolo (39e) pour l’ASM Expulsion : Vanderson (45e+4) côté Monaco

À quoi se joue un derby ? À presque rien et, comme dans celui du Nord ce samedi soir, celui entre les rivaux de la Côte d’Azur s’est décidé dans le temps additionnel. Cette fois, c’était en première période, à un moment où Monaco semblait largement au-dessus de Nice, qui a fini par renverser son voisin, réduit à dix avant la pause, grâce à ses deux attaquants Evan Guessand et Gaëtan Laborde (2-1). Ce n’est pas de cette manière que les Monégasques auraient imaginé perdre leur invincibilité cette saison, surtout pas dans un week-end où ils avaient l’occasion de profiter d’un OM-PSG pour faire un joli coup. Sans son capitaine Denis Zakaria, blessé pendant l’échauffement et remplacé au pied levé par le jeune Soungoutou Magassa, l’AS Monaco a pourtant rappelé pourquoi elle avait la tronche du principal favori pour chatouiller le PSG dans la course au titre cette saison.

Et Monaco perdit le fil

De très bons joueurs à chaque ligne et un mélange de puissance et de technique ont longtemps fait mal aux Niçois en première période, au point de voir Franck Haise s’agacer de la difficulté de ses ouailles à tenir le ballon. Ils ont surtout été heureux de voir Marcin Bulka ne pas se faire piéger par un centre du très actif Takumi Minamino, aussi dégagé sur la ligne par Tom Louchet (11e), heureux de ne pas voir sa petite mimine dans la surface sifflée quelques minutes plus tard (17e). Les gars de la Principauté ont commencé à se dire que ça n’allait jamais tourner, en voyant Ali Abdi frôler le but contre son camp (18e) et surtout Breel Embolo se faire refuser son pion, après consultation de la VAR, pour un hors-jeu du bout du pied de Minamino au départ de l’action (22e).

Ces vents contraires n’ont pas découragé les visiteurs ni l’international suisse, qui avait retrouvé la confiance et le chemin du but en milieu de semaine contre l’Étoile rouge de Belgrade. Bingo, la deuxième aura été la bonne pour l’attaquant, à la réception d’une merveille d’ouverture de Maghnes Akliouche et plaçant un tir croisé pour battre Bulka et offrir un avantage mérité à Monaco (0-1, 39e). Puis, tout a tourné en l’espace de ces quelques minutes de temps additionnel, d’abord grâce à Evann Guessand, l’homme le plus remuant côté Gym dans le jeu et aussi celui sautant plus haut que les autres pour planter de la tête sur un coup franc excentré botté par Abdi (1-1, 45e+1). Ce qui a fait disjoncter les Monégasques et Vanderson, auteur d’une poussette stupide sur Cho, qui aura lancé une bagarre générale avant la pause et surtout pousser M. Pignard à dégainer une seconde biscotte à destination du Brésilien (45e+4). Le tournant d’une rencontre que l’on pensait maîtrisée par le club de la Principauté et d’un derby souvent très ouverte entre deux équipes joueuses.

Laborde pique le derby

Monaco ne s’est pas replié en infériorité numérique et les espaces ont permis aux deux camps d’offrir du spectacle à l’Allianz Riviera, pour une fois bien garnie. Le public niçois a vu ses protégés comprendre qu’ils ne pouvaient pas passer à côté de ce coup à jouer à onze contre dix, mais Jérémie Boga a foiré son tir (52e) et le solide Radosław Majecki a fait en sorte de frustrer Guessand et Cho (56e). C’est allé d’un but à l’autre, et Bulka a soufflé un grand coup en voyant le ballon toucher la barre après un avoir repoussé assez maladroitement une frappe de Lamine Camara (57e). Du chaos, du rythme, de la vie, du foot en fait et toute la cruauté qui accompagne le sport-roi, quand Minamino a manqué la balle de 2-1 (69e) et que la suite a souri au Gym. Toujours aussi impressionnant, Guessand a laissé la vedette à Gaëtan Laborde, entré dix minutes plus tôt. Le buteur a profité d’une immense erreur de Krépin Diatta (entré à la pause à la place de Magassa) pour filer seul tromper Majecki d’un piqué du gauche pour son premier pion de la saison (2-1, 71e). Les changements offensifs d’Hütter n’ont rien changé à l’histoire, Bulka captant une tête d’Embolo et Nice gérant sa fin de partie sans trop trembler pour retrouver la première partie de tableau. Ce n’est pas un 8-0, mais ça fait du bien.

Nice (3-4-3) : Bulka – Bard, Bombito, Adelmonem – Abdi, Boudaoui, Rosario, Louchet (A. Mendy, 79e) – Guessand (Bouanani, 85e), Cho (Laborde 61e), Boga (Diop, 79e). Entraîneur : Franck Haise.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique (Ouattara, 85e) – Camara (Ilenikhena, 75e), Magassa (Diatta, 46e) – Akliouche, Minamino (Ben Seghir, 75e), Golovin – Embolo. Entraîneur : Adi Hütter.