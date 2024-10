François Letexier s’explique sur le rouge donné à Harit

Amine Van Damme.

Alors que le carton rouge d’Amine Harit a précipité la soirée cauchemardesque de l’Olympique de Marseille, l’arbitre François Letexier a justifié sa décision au micro de DAZN : « Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. C’est le premier élément que je distingue à vitesse réelle. Dès le départ, j’ai le sentiment que ce geste met en danger l’intégrité physique de son adversaire. Je prends malgré tout le temps de la réflexion. Très rapidement, Marquinhos enlève son t-shirt et je vois la trace des crampons au niveau du sternum. Ces deux éléments, à la fois ce que j’ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, m’ont poussé à exclure monsieur Harit. Le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée », s’est exprimé l’officiel, sûr de son fait et désireux de protéger au mieux l’intégrité des joueurs, selon ses propres dires.

Alors, convaincu Jean-Michel ?

