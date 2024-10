Monaco en colère contre l’arbitrage du derby

Un week-end de colères contre les arbitres.

Il n’y a pas que la décision de François Letexier lors du match entre l’OM et le PSG qui a fait causer en cette 9e journée de Ligue 1. Plus tôt dans la journée de dimanche, Monaco a connu sa première défaite de la saison sur la pelouse de Nice, dans le derby, après avoir évolué à dix contre onze pendant toute la seconde période à la suite d’une seconde biscotte récoltée par Vanderson pour une poussette sur Mohamed-Ali Cho, qui admettait après la rencontre avoir « essayé de le titiller un peu » en sachant qu’il avait déjà un jaune.

Thiago Scuro charge les arbitres

Si Adi Hütter a plutôt regretté les erreurs de son équipe, notamment celle de Krépin Diatta sur le second but niçois, le directeur général Thiago Scuro a chargé Jérémie Pignard, l’arbitre central, et Willy Delajod, qui était à la VAR. « Si vous regardez l’historique de cet arbitre avec Monaco, il aime nous donner des cartons rouges. C’est le sixième qu’il nous donne, a-t-il réagi dans des propos rapportés par L’Équipe. On était déjà préoccupés par ce sujet, parce que la saison dernière on avait eu des problèmes, par exemple contre Marseille. La commission de discipline avait d’ailleurs reconnu que plusieurs erreurs avaient été commises, comme l’expulsion de Maripán. Or, l’arbitre de cette fois-là était à la VAR ce soir… La confiance et le respect envers la Ligue dépendent aussi de la qualité des arbitres. »

Sympa ce mois des Journées de l’arbitrage !

