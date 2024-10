L'OL barragiste, Nice à la ramasse : le classement complet de la Ligue Europa

Bientôt la moitié du marathon.

Après trois journées de la nouvelle formule qui concerne aussi la Ligue Europa, les deux représentants français ne sont pas dans les mêmes eaux au classement. Malgré la défaite cruelle contre le Beşiktaş (0-1), l’OL reste dans les clous et se place 10e, en position de barragiste, avec six points sur neuf possibles. C’est en revanche beaucoup plus compliqué pour l’OGC Nice, encore battu par Ferencváros (1-0) et 32e, donc virtuellement éliminé de la compétition avec un petit point.

Les très bons élèves s’appellent la Lazio, Tottenham et Anderlecht, qui ont tous fait un carton plein, alors que Manchester United se contente pour l’instant du ventre mou avec une 21e place. L’OL aura l’occasion de se reprendre dans quinze jours lors de son voyage à Hoffenheim (18e, 4 points), alors que Nice aura l’obligation de lancer sa campagne lors de la réception de Twente (28e, 2 points) à l’Allianz Riviera.

LE CLASSEMENT DE LA J3 📊 L'OL dans le top 10 malgré la défaite, gros danger en revanche pour l'OGC Nice qui occupe la 32ème place 😬#UEL pic.twitter.com/11t0hNemIr — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2024

Tout le monde a sa chance : le Séville FC n’est pas de la partie.

