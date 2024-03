Nice et Lyon sont les équipes les moins efficaces d'Europe

Encore une vilaine publicité pour notre bonne vieille Ligue 1.

Le CIES, l’observatoire international du football, a dévoilé ce mercredi son classement des clubs les plus efficaces d’Europe en matière de tirs en dehors des penaltys. Les équipes de 54 championnats à travers le monde ont été analysées à partir de trois variables : le nombre de buts attendus selon la dangerosité des occasions créées (les fameux expected goals, sans les penaltys ici), les tirs cadrés ainsi que les tirs au total. L’objectif est de déterminer quel club surperforme le plus en matière de buts inscrits.

Tout en haut du classement, on retrouve le PAOK Salonique, actuellement deuxième des play-off du championnat grec et qui inscrit en moyenne 0,69 but de plus que ce qui est attendu. Le Sporting CP et l’AS Rome complètent le podium, tandis que l’Inter Milan et Arsenal, respectivement neuvième et douzième, sont les seuls autres représentants du Big Five européen parmi les vingt premiers. Le premier club français est Auxerre (+0,38 but), suivi par Lorient et le PSG, à égalité (+0,26 but).

Concernant le fond du panier, cocorico : Nice et Lyon sont les deux équipes d’Europe avec le taux d’efficacité le plus bas face au but. Les Aiglons présentent un écart négatif de 0,56 but par match, contre 0,49 pour les Gones. Seul le club australien de Melbourne City fait pire à l’échelle mondiale.

Bien fait, il fallait miser sur Damien Da Silva.

