Damien Da Silva buteur pour son premier derby de Melbourne

Un nouveau chouchou français en Océanie.

Assez peu utilisé à l’OL depuis l’arrivée de Laurent Blanc, Damien Da Silva avait choisi de faire ses bagages et de tenter une nouvelle expérience en Australie. Quelques jours après son arrivée et une première défaite à l’extérieur face aux Newcastle Jets (2-1), le Français est déjà devenu le petit chouchou du public en inscrivant son premier pion de la tête dès son deuxième match, lors du derby toujours très attendu face à Melbourne City.

Name a better game to score your first Victory goal in. We'll wait. 👊 https://t.co/Qw5577tBiD pic.twitter.com/yEfrHF2x3p

— Melbourne Victory (@gomvfc) February 18, 2023