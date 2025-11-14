S’abonner au mag
Samuel Umtiti se confie sur ses blessures et sa « dépression »

Samuel Umtiti se confie sur ses blessures et sa «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>dépression<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Big Sam lève le voile.

En septembre dernier, Samuel Umtiti a surpris son monde en annonçant sa retraite à seulement 31 ans. Ce n’était en réalité que le prolongement logique d’une carrière en pointillé depuis déjà plusieurs saisons. Le champion du monde 2018, pilier du onze bleu et promis à un avenir brillant avec le Barça, n’est jamais revenu à son meilleur niveau à cause de fichues blessures.

« Je ne sortais même pas de chez moi »

Ce vendredi, sur le plateau de RMC, le défenseur central formé à Lyon a expliqué qu’après le Mondial en Russie, il avait longtemps bataillé avec le club catalan pour souffler et, surtout, se faire opérer au genou. « À partir de ce moment-là, je pense que la cassure est née et ça a commencé un peu à parler, à dire des choses qui n’étaient pas forcément vraies, à mettre un peu tout sur moi », révèle-t-il, sept ans après les faits.

Une période sombre a alors commencé pour Umtiti. « Avec le recul, je sais que mentalement j’ai été très, très, très touché par ça, par les dépressions peut-être. Il y avait tellement de choses… Je ne sortais même pas de chez moi », détaille-t-il, indiquant qu’il était aussi affecté par les commentaires sur les réseaux sociaux à son encontre.

Pour se débarrasser des douleurs physiques et des doutes, le défenseur s’est plongé dans les livres, a arrêté de manger de la viande et du poisson, s’infligeant « une diète incroyable ». En vain. « J’avais pas mal de rancœurs avant, mais j’ai fait un gros travail et je n’en veux à personne. Je suis en paix avec tout ça », affirme-t-il aujourd’hui, apaisé.

La France le remercie.

