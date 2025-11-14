Le Curaçao est tout proche d’un grand exploit

En route pour marquer l’histoire.

Engagé dans les qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2026, le Curaçao a éclaté les Bermudes dans la nuit de jeudi à vendredi (7-0). Ce résultat le place premier de sa poule de qualifications, avec un point d’avance sur la Jamaïque, qui a dans le même temps été accrochée par Trinité-et-Tobago (1-1).

Avec la qualification automatique des États-Unis, du Canada et du Mexique, les « petites » nations de la zone Amérique du Nord jouent leur coup à fond, et ça pourrait bien payer pour cette petite île de 150 000 habitants, perdue dans les Antilles. Et qui n’a bien sûr jamais disputé de Coupe du monde de son histoire.

Ils auront dans tous les cas une deuxième chance

Emmenés par les deux frangins Juninho et Leandro Bacuna (tous les deux buteurs et passeurs face aux Bermudes), les Curaciens réalisent jusqu’à maintenant une phase parfaite : 0 défaite en 5 matchs, et une victoire surprise face au favori jamaïcain (2-0). En cas de match nul face à cette même Jamaïque mercredi prochain, les hommes de Dick Advocaat décrocheront leur ticket pour le Mondial 2026.

Et même en cas de défaite, leur place est quasi assurée pour les barrages intercontinentaux. Avec 11 points et une différence de buts de +10, le plus gros du travail semble fait. On va quand même ressortir les deux rengaines habituelles : « mathématiquement, ça n’est pas encore fait » et « dans le football, on sait jamais », mais à moins d’une lourde défaite conjuguée à un carton du Honduras face au Costa Rica, le Curaçao verra au minimum les barrages.

Pour y retrouver la République démocratique du Congo ?

Ces pays surprises qui peuvent encore rêver de la Coupe du monde 2026